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    12:26, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен заведующий отделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Жайсанбаев Канатбек Бахытович родился 8 февраля 1980 года. В 2012 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист»; в 2012 году - Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «экономист».

    С 2000 по 2001 год - преподаватель кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии;
    В 2001 году - главный специалист администратора судов по Кызылординской области;
    2001 - 2005 гг. - главный специалист, главный инспектор, заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области;

    2005 - 2007 гг. - начальник управления правового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
    2007 - 2008 гг. - юрист ТОО Kazakh Integrated Services и ТОО CNRG Capital;
    2008 - 2010 гг. - заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области;
    2010 - 2016 гг. - руководитель аппарата акима Кызылординской области;
    2016 - 2021 гг. - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.


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