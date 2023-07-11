Назначен замруководителя аппарата акима Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области стал Есенгалиев Муканбеткали Есжанович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Муканбеткали Есенгалиев родился в 1987 году. Имеет два высших образования: в 2008 году окончил Актюбинский государственный университет им.Кудайбергена Жубанова, в 2019 году - Казахско-русский международный университет по специальностям «государственное и местное управление», «юриспруденция».

Трудовую деятельность на государственной службе начал в 2009 году. В разные годы работал главным специалистом, главным инспектором аппарата акима области, руководителем аппарата акима Хромтауского района.

С апреля 2021 года до настоящего времени был руководителем отдела организационно-контрольной работы аппарата акима Актюбинской области.