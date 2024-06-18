Назначен заместитель председателя Комитета гражданской авиации РК

Приказом руководителя аппарата Министерства транспорта РК на должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации назначен Дархан Катышев. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Катышев Дархан Маратович родился в 1983 году в г.Ерейментау Акмолинской области. В 2020 году окончил Академию гражданской авиации РК по специальности «Авиационная техника и технологий», в 2004 году - Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «Юриспруденция». Является выпускником Академии государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал 2004 году в органах внутренних дел РК. В 2008-2009 годах работал экспертом, главным экспертом в юридическом департаменте Министерства транспорта и коммуникации РК.

2009 - 2019 гг. - руководитель управления по авиационной безопасности Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

2019 - 2023 гг. - директор департамента авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана».

С августа 2023 года по настоящее время занимал должность директора департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.