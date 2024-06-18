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    15:45, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Назначен заместитель председателя Комитета гражданской авиации РК

    Катышев Дархан Маратович
    Фото: КГА

    Приказом руководителя аппарата Министерства транспорта РК на должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации назначен Дархан Катышев. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Катышев Дархан Маратович родился в 1983 году в г.Ерейментау Акмолинской области. В 2020 году окончил Академию гражданской авиации РК по специальности «Авиационная техника и технологий», в 2004 году - Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «Юриспруденция». Является выпускником Академии государственного управления при Президенте РК.

    Трудовую деятельность начал 2004 году в органах внутренних дел РК. В 2008-2009 годах работал экспертом, главным экспертом в юридическом департаменте Министерства транспорта и коммуникации РК.

    2009 - 2019 гг. - руководитель управления по авиационной безопасности Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    2019 - 2023 гг. - директор департамента авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана».

    С августа 2023 года по настоящее время занимал должность директора департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Другие государственные органы Минтранспорта РК КГА
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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