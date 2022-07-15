15 Июля 2022 16:40

Назначен заместитель Главнокомандующего Нацгвардией РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента приказом Министра внутренних дел РК на должность заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан назначен генерал-майор Бауржан Абжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Генерала с высоким назначением поздравил и представил личному составу главного командования Национальной гвардии заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов.

«Бауржана Садыковича, уверен, знают все здесь собравшиеся уже много лет. Тем не менее, вкратце расскажу о своем боевом товарище. Авторитет у него высокий и среди руководства, и среди подчиненных. Прошел служебный путь от курсанта и лейтенанта до генерал-майора, от командира взвода до руководителя регионального масштаба. В данном случае крайняя должность нашего генерала – начальник Академии Национальной гвардии РК в городе Петропавловске. Как профессионального военного руководителя и настоящего офицера, думаю, знают все военнослужащие в регионах и в центре. Уверен, на новом поприще Бауржан Садыкович это докажет еще раз и принесет максимальную пользу и государству, и войскам правопорядка», - сказал Главнокомандующий Нацгвардией.

В свою очередь, генерал Бауржан Абжанов высказал теплые слова благодарности в адрес руководства МВД и командования Национальной гвардии за оказанное высокое доверие. Затем заверил, что приложит максимум энергии и трудолюбия для оправдания высказанного ему доверия.

Абжанов Бауржан Садыкович родился 10 апреля 1968 года в селе Мадениет Енбекшильдерского района Кокчетавской (ныне Акмолинской) области.

В 1990-м году окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1998 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2013 году – Академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, в городе Москве.

С 1990 года по 2012 года проходил службу на разных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД РК. Был командующим региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии, начальником инспекторско-аналитического управления - секретарем Военного совета Главного командования Национальной гвардии. В 2018 году возглавил Академию Национальной гвардии РК.

Принимал участие в урегулировании межнационального конфликта в республиках Закавказья с июня по август 1988 года, с ноября 1988 года по январь 1989 года и с июня по июль 1989 года.

Указом Президента РК от 5 мая 2011 года ему было присвоено воинское звание генерал-майор.

Является заслуженным работником МВД, доктором философии PhD, профессором Академии военных наук Казахстана. Награжден 27 медалями СССР и Республики Казахстан.



