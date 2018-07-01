Назначен заместитель гендиректора «НҰР-Медиа»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем генерального директора холдинга «НҰР-Медиа» назначен Максим Споткай. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой трудовой путь он начал в Аксуском городском филиале партии «Нур Отан». До этого был активистом молодежного крыла «Жас Отан». Имеет определенный опыт работы в сфере СМИ и информационной политики. Возглавлял казахскоязычную газету. Известен как молодежный общественный деятель и финалист проекта «100 новых лиц Казахстана».

«Максим хорошо себя показал за время работы в партии на центральном уровне. Он один из тех, кто полностью разделяет идеологию модернизации нашей политической организации. Уверен, что именно такие люди будут определять лицо нашей партии в будущем», - написал Маулен Ашимбаев в Facebook.

По его словам, в рамках системной модернизации партии «Нұр Отан» проводится серьезная трансформация в области информационной политики. «Надеюсь, что новые кадры в партийном медиа-холдинге позволят вывести его работу на качественно новый уровень», - заключил он.

Холдинг «НҰР-Медиа» создан 25 ноября 2008 году по инициативе партии «Нұр Отан». В него входят общественно-политические газеты «Айқын», «Литер», газета казахской интеллигенции «Түркістан», телеканал «Астана», радиостанции «NS» и «Orda», издание «Қазақстан теміржолшысы».