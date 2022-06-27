27 Июня 2022 17:38

Назначен заместитель акима Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Назначен заместитель акима Жетысуской области. Им стал Туяков Женис Шылбынович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женис Туяков родился в 1967 году в Алматинской области. Имеет два высших образования: окончил институт экономики и права по специальности «экономика и менеджмент» и Алматинский государственный медицинский институт. Обладает большим опытом управленческой работы в центральных и местных исполнительных органах.

В различные годы работал директором департамента Министерства энергетики РК, возглавлял отраслевые структуры в сфере энергетики и ЖКХ в нескольких регионах Казахстана.

Кроме того, Женис Туяков занимал руководящие должности в национальных компаниях в области энергетики, в том числе работал управляющим директором в АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (КЕGOC).

С июля 2017 года занимал должность заместителя акима Алматинской области.