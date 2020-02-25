Назначен заместитель акима Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Шымкент на должность заместителя акима назначен Алмасбек Мамытбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Алмасбек Кенесбекович Мамытбеков родился в 1969 году. Образование - высшее, по специальности «Учитель географии и биологии, экономист».

Трудовой путь начал в 1994 году менеджером в молодежном центре «Казахстан». В 1994-2005 годах работал главным специалистом, руководителем отделов в ряде управлений города Шымкент. Возглавлял управление внутренней политики Южно-Казахстанской области, был главным инспектором акима ЮКО, первым заместителем председателя регионального филиала партии «Nur Otan», акимом Ордабасинского района Туркестанской области, руководителем трудовой инспекции - главным государственным трудовым инспектором по Туркестанской области.