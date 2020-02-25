-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:27
-
-
-
-
-
-
-
-
Назначен заместитель акима Шымкента
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Шымкент на должность заместителя акима назначен Алмасбек Мамытбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Алмасбек Кенесбекович Мамытбеков родился в 1969 году. Образование - высшее, по специальности «Учитель географии и биологии, экономист».
Трудовой путь начал в 1994 году менеджером в молодежном центре «Казахстан». В 1994-2005 годах работал главным специалистом, руководителем отделов в ряде управлений города Шымкент. Возглавлял управление внутренней политики Южно-Казахстанской области, был главным инспектором акима ЮКО, первым заместителем председателя регионального филиала партии «Nur Otan», акимом Ордабасинского района Туркестанской области, руководителем трудовой инспекции - главным государственным трудовым инспектором по Туркестанской области.
- Побег военнослужащего с оружием: арестован командир дивизии
- Назначен аким Урджарского района Восточно-Казахстанской области
- 4,5 млн тенге штрафа заплатит за халатность экс-директор центра занятости Шымкента
- Как автоматизация госуслуг может улучшить развитие столицы
- Бауыржан Байбек встретился с жителями Шымкента
- К весенне-полевым работам готовятся в Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана