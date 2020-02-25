+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 5 °С
USD 376.43 EUR 407.11
RUB 5.76 CNY 53.55
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен заместитель акима Шымкента

25 Февраля 2020 10:07
Поделиться:
Назначен заместитель акима Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Шымкент на должность заместителя акима назначен Алмасбек Мамытбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Новости по теме
Назначен аким Урджарского района Восточно-Казахстанской области
В Нур-Султане разработали новый дизайн библиотек Назначен начальник управления полиции Актобе Рустам Журсунов назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана

Алмасбек Кенесбекович Мамытбеков родился в 1969 году. Образование - высшее, по специальности «Учитель географии и биологии, экономист».

Трудовой путь начал в 1994 году менеджером в молодежном центре «Казахстан». В 1994-2005 годах работал главным специалистом, руководителем отделов в ряде управлений города Шымкент. Возглавлял управление внутренней политики Южно-Казахстанской области, был главным инспектором акима ЮКО, первым заместителем председателя регионального филиала партии «Nur Otan», акимом Ордабасинского района Туркестанской области, руководителем трудовой инспекции - главным государственным трудовым инспектором по Туркестанской области.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акимат, Назначения, Шымкент,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив