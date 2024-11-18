Назначен заместитель акима города Талгара

Бауыржан Байбатыров родился в 1987 году. Окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2014 году работал в аппарате акима Болекского сельского округа, где прошёл путь от ведущего специалиста до главного специалиста. В 2018-2020 годах занимал должность главного специалиста управления доходов по Енбекшиказахскому району.

С 2023 года был главным специалистом государственного-правового отдела аппарата акима Талгарского района.

15 ноября стало известно, что на должность руководителя аппарата акима Талгарского района назначен Нуржан Абдалимов.

Ранее мы писали, что назначена дата выборов акима города Талгара Алматинской области.

После убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре, которое вызвало общественный резонанс, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей от занимаемых должностей освобождены аким города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагынды. Также был освобожден от должности руководитель аппарата акима Талгарского района Алматинской области Аслан Касымбаев.

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.