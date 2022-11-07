Назначен руководитель управления туризма Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области Айбар Теменов назначен руководителем управления туризма региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айбар Талгатович родился в 1983 году, образование – высшее. В 2005 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Страноведение», в 2007 году – Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова по специальности «Экономика».

Трудовой путь начал в 2005 году главным специалистом отдела культуры, развития языков, образования и спорта Медеуского района города Алматы.

В разные годы работал помощником акима Медеуского района Алматы, начальником территориального отдела управления внутренней политики по Медеускому району, заместителем руководителя управления предпринимательства и промышленности Алматы, главным специалистом пресс-службы, заместителем акима Есильского района Астаны, директором Центра исследования проблем религии Астаны, советником директора ТОО «Kazakh-Sino Silkway Company» Алматы, руководителем управления общественного развития города.

С сентября 2022 года по настоящее время работал заместителем акима Ауэзовского района города Алматы.