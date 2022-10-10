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    10:40, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен руководитель управления предпринимательства Абайской области

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Абайской области назначен Рустем Ворошилов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Рустем Нураллиевич окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Университет «Алматы».

    Трудовой путь начинал в АО «Международный аэропорт Алматы», был экспертом Центра актуальных исследований «Альтернатива».

    С 2014 по 2016 годы – главный специалист отдела индустриально-инновационного развития управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы.

    Руководил отделом мониторинга деятельности промышленных предприятий управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы.

    Работал заместителем руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.


    Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi



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