Назначен руководитель управления предпринимательства Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Абайской области назначен Рустем Ворошилов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Рустем Нураллиевич окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Университет «Алматы».

Трудовой путь начинал в АО «Международный аэропорт Алматы», был экспертом Центра актуальных исследований «Альтернатива».

С 2014 по 2016 годы – главный специалист отдела индустриально-инновационного развития управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы.

Руководил отделом мониторинга деятельности промышленных предприятий управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы.

Работал заместителем руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.













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