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Назначен руководитель управления по развитию языков Алматинской области

31 Октября 2022, 14:24
Назначен руководитель управления по развитию языков Алматинской области
31 Октября 2022, 14:24

Назначен руководитель управления по развитию языков Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области на должность руководителя областного управления по развитию языков назначен Даулет Шайтурсын, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даулет Шайтурсын родился в 1988 году в Кызылорде. В 2008 году окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата по специальности «Учитель казахского языка и литературы», в 2022 году окончил Университет Туран по специальности «Магистр бизнеса и управления». Трудовую деятельность начал в 2008 году помощником директора ТОО «Кызылордаотын».

В разные годы работал главным администратором Кызылординской областной филармонии, инспектором аппарата акима Кызылординской области, главным инспектором отдела организационной и контрольной работы аппарата акима Алматы, руководителем аппарата акима Жетысуского района Алматы и заместителем акима Жетысуского района.


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