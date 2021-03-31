Назначен руководитель управления ГАСК Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области назначен Кайрат Камзин. Нового главу ГАСКа представил глава региона Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

У Кайрата Камзина два высших образования: в 1998 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «технология машиностроения» и в 2009-м - Карагандинский университет «Болашак» по специальности «финансы».

Трудовую деятельность начал в 1999 году. Занимал различные должности в частной структуре.

На госслужбе с 2005 года. Был ведущим специалистом управления Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области.

С 2006 по 2007 год - главный специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата акима района имени Казыбек би города Караганды

С 2007-го по 2010-й работал главным специалистом, начальником отдела департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.

Затем был заместителем начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области.

С 2012 года и до настоящего назначения занимал пост акима города Приозёрска.