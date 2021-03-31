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    22:30, 30 Март 2021 | GMT +6

    Назначен руководитель управления ГАСК Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области назначен Кайрат Камзин. Нового главу ГАСКа представил глава региона Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    У Кайрата Камзина два высших образования: в 1998 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «технология машиностроения» и в 2009-м - Карагандинский университет «Болашак» по специальности «финансы».

    Трудовую деятельность начал в 1999 году. Занимал различные должности в частной структуре.

    На госслужбе с 2005 года. Был ведущим специалистом управления Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области.

    С 2006 по 2007 год - главный специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата акима района имени Казыбек би города Караганды

    С 2007-го по 2010-й работал главным специалистом, начальником отдела департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.

    Затем был заместителем начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области.

    С 2012 года и до настоящего назначения занимал пост акима города Приозёрска.


    Теги:
    Назначения Карагандинская область Главная
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