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    02:44, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Назначен руководитель управления цифровизации Алматы

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    Фото: пресс-служба акимата г. Алматы.
    На должность руководителя управления цифровизации Алматы назначен Олжас Жанабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Олжас Жанабек родился 13 марта 1992 года в Алматы. Окончил Университет Пердью (город Уэст-Лафейетт, США) по специальности промышленная инженерия по программе «Болашак».

    Основную трудовую деятельность начал в 2014 году с должности проектного инженера в компании «Honeywell», где в течение пяти лет принимал участие в реализации проектов в Казахстане, Южной Корее и Болгарии в сфере промышленной автоматизации.

    В 2020 году был управляющим проектным офисом ОФ «AirVision.kz», позже став вице-президентом организации.

    До назначения с декабря 2022 года занимал должность заместителя руководителя управления цифровизации Алматы.

    Ранее с 2019 года руководителем был Баян Конирбаев.

    Теги:
    Алматы Назначения
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