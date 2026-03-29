Назначен руководитель территориальной инспекции агропромышленного комплекса по СКО

Арыстан Кужумов родился в 1984 году в Мамлютском районе СКО. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет по специальности «строитель» и Казахстанско-Российский университет по специальности «юрист». Выпускник Академии государственного управления при Президенте РК.

Трудовой путь начал диспетчером в ТОО «Единство». С 2006 года - техник-землеустроителем Кызылжарского земельно-кадастрового филиала, затем главный специалист отдела земельных отношений Аккайынского района СКО. С 2009 года - ведущий специалист, главный специалист управления предпринимательства и промышленности СКО.

С 2011 года - главный инспектор по делопроизводству акима СКО.

С 2015 года - заведующий отделом сельскохозяйственного развития аппарата акима СКО, заместитель руководителя Управления земельных отношений акимата СКО.

С декабря 2018 года - заместитель руководителя Управления земельных отношений акимата СКО.

В 2018-2020 годах был руководителем Управления земельных отношений акимата СКО.

В 2020-2024 годах работал заместителем руководителя аппарата акима СКО.

С 2024 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата маслихата СКО.

