Назначен руководитель отдела земельных отношений в Конаеве

Распоряжением акима города Конаева Талгат Исахан назначен на должность руководителя отдела земельных отношений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Талгат Исахан родился 14 апреля 1994 года в Алматинской области. В 2013 году окончил юридический колледж города Алматы, в 2018 году окончил университет «Алматы» по профессии правоведение.

Трудовую деятельность начал инспектором управления земельных отношений Алматинской области. В разные годы работал ведущим специалистом, главным специалистом данного управления, главным специалистом департамента казначейства, главным специалистом департамента медицинского и фармацевтического контроля.

С ноября 2023 года работал руководителем отдела земельного кадастра и мониторинга управления земельных отношений Алматинской области.