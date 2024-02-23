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    14:42, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Назначен руководитель отдела земельных отношений в Конаеве

    Исахан Талгат
    Фото: акимат Конаева

    Распоряжением акима города Конаева Талгат Исахан назначен на должность руководителя отдела земельных отношений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Талгат Исахан родился 14 апреля 1994 года в Алматинской области. В 2013 году окончил юридический колледж города Алматы, в 2018 году окончил университет «Алматы» по профессии правоведение.

    Трудовую деятельность начал инспектором управления земельных отношений Алматинской области. В разные годы работал ведущим специалистом, главным специалистом данного управления, главным специалистом департамента казначейства, главным специалистом департамента медицинского и фармацевтического контроля.

    С ноября 2023 года работал руководителем отдела земельного кадастра и мониторинга управления земельных отношений Алматинской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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