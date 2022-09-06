Назначен руководитель департамента госдоходов по Акмолинской области
Нового руководителя представил акиму Акмолинской области Ермеку Маржикпаеву и активу области руководитель аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Абзал Бейсенбекұлы.
«Дулат Нурмулдин родился в 1967 году в селе Заградовка Московского района Северо-Казахстанской области. По образованию инженер-гидротехник, экономист-бухгалтер, экономист-финансист, юрист. Стаж работы на государственной службе составляет 28 лет. Окончил Московский современный гуманитарный институт, Омский государственный сельскохозяйственный институт и Кокшетауский гуманитарно-экономический университет», - поделились в ведомстве.
Дулат Нурмулдин трудовую деятельность начал рабочим машинного двора совхоза «Образцовый» Ленинского района СКО в 1984 году.
С 1990 по 1992 годы работал строповщиком 3 разряда ЦЦО КСМ «Казводпромстройматериалы» в городе Алматы.
С августа 1993 года работал на различных должностях, в том числе на руководящих должностях налоговой инспекции по городу Петропавловску.
С мая 2008 года по сентябрь 2010 года был начальником Налогового департамента по ЮКО Налогового комитета в городе Шымкенте.
С сентября 2010 года по ноябрь 2014 года занимал должность руководителя Налогового департамента по Акмолинской области.
В ноябре 2014 года назначен заместителем акима Акмолинской области. В августе 2015 года стал Секретарем Маслихата Акмолинской области.
С мая 2019 года являлся руководителем департамента государственных доходов по Туркестанской области.
Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области