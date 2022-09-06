Назначен руководитель департамента госдоходов по Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов Республики Казахстан Ерулана Жамаубаева от 5 сентября 2022 года Дулат Нурмулдин в порядке ротации назначен руководителем департамента государственных доходов по Акмолинской области. Об этом сообщила пресс-служба акима региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нового руководителя представил акиму Акмолинской области Ермеку Маржикпаеву и активу области руководитель аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Абзал Бейсенбекұлы.

«Дулат Нурмулдин родился в 1967 году в селе Заградовка Московского района Северо-Казахстанской области. По образованию инженер-гидротехник, экономист-бухгалтер, экономист-финансист, юрист. Стаж работы на государственной службе составляет 28 лет. Окончил Московский современный гуманитарный институт, Омский государственный сельскохозяйственный институт и Кокшетауский гуманитарно-экономический университет», - поделились в ведомстве.

Дулат Нурмулдин трудовую деятельность начал рабочим машинного двора совхоза «Образцовый» Ленинского района СКО в 1984 году.

С 1990 по 1992 годы работал строповщиком 3 разряда ЦЦО КСМ «Казводпромстройматериалы» в городе Алматы.

С августа 1993 года работал на различных должностях, в том числе на руководящих должностях налоговой инспекции по городу Петропавловску.

С мая 2008 года по сентябрь 2010 года был начальником Налогового департамента по ЮКО Налогового комитета в городе Шымкенте.

С сентября 2010 года по ноябрь 2014 года занимал должность руководителя Налогового департамента по Акмолинской области.

В ноябре 2014 года назначен заместителем акима Акмолинской области. В августе 2015 года стал Секретарем Маслихата Акмолинской области.

С мая 2019 года являлся руководителем департамента государственных доходов по Туркестанской области.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области