Назначен руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области

Назначен руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима области и по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области назначен Берик Батаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата ЗКО.
Берик Адилгереевич Батаев родился в 1967 году. Образование – высшее. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Экономист».
В разные годы работал: экономистом Каратобинской районной инспекции госстраха ЗКО; на разных должностях ЗАО «ТуранАлемБанк» (Алматы); ЗАО «Накопительный пенсионный фонд» «Үміт» (Алматы); директором Западно-Казахстанского областного департамента поддержки и развития предпринимательства (Уральск); акимом Зеленовского района ЗКО; директором департамента предпринимательства и промышленности Акмолинской области, акимом Каракиянского района Мангистауской области; заведующим сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.
С 2019 года работал государственным инспектором Администрации Президента РК.
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