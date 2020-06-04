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Назначен руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области

4 Июня 2020 21:25
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Назначен руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима области и по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области назначен Берик Батаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата ЗКО.

Берик Адилгереевич Батаев родился в 1967 году. Образование – высшее. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Экономист».

В разные годы работал: экономистом Каратобинской районной инспекции госстраха ЗКО; на разных должностях ЗАО «ТуранАлемБанк» (Алматы); ЗАО «Накопительный пенсионный фонд» «Үміт» (Алматы); директором Западно-Казахстанского областного департамента поддержки и развития предпринимательства (Уральск); акимом Зеленовского района ЗКО; директором департамента предпринимательства и промышленности Акмолинской области, акимом Каракиянского района Мангистауской области; заведующим сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С 2019 года работал государственным инспектором Администрации Президента РК.


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Акимат, Назначения,
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