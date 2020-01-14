-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:01
-
-
вчера 21:40
-
-
-
-
-
вчера 21:07
-
вчера 20:58
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
Назначен председатель Комитета МСХ РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан Сапархана Омарова на должность председателя Комитета государственной инспекции в АПК с 13 января 2020 года назначен Алмабек Марс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.
Алмабек Марсович Марс родился 4 августа 1976 года в ЗКО. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет, Евразийскую академию. Имеет степень доктора сельскохозяйственных наук.
В 1997 - 2000 годы - был вице-президентом АО «Нар».
В 2000 - 2001 годы - ведущий специалист Западно-Казахстанской территориальной инспекции МСХ РК.
В 2001 - 2003 годы - главный специалист управления государственной инспекции по карантину растении Западно-Казахстанской территориальной инспекции МСХ РК.
В 2003 - 2007 годы - был руководителем отдела, управления государственной инспекции по карантину растений Западно-Казахстанской территориальной инспекции МСХ РК.
В 2007 - 2010 годы - работал в управлении государственной инспекции по карантину растении и контрольных постов Западно-Казахстанской территориальной инспекции КГИ АПК МСХ РК. Занимал должность руководителя отдела.
В 2010 - 2011 годы - был начальником управления фитосанитарной безопасности, государственных технических инспекций и государственной зерновой инспекции КГИ АПК МСХ РК.
С 2011 года - до этого времени был заместителем председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК.фото: moa.gov.kz/ru
- В Алматы представили новых судей
- Сменился руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Карагандинской области
- Назначен новый руководитель управления физкультуры и спорта Карагандинской области
- Новые кадровые назначения в РК за неделю
- Каковы особенности нового механизма страхования в растениеводстве РК
- Представлен новый заместитель председателя правления в КИОР
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана