Назначен председатель Комитета МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан Сапархана Омарова на должность председателя Комитета государственной инспекции в АПК с 13 января 2020 года назначен Алмабек Марс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Алмабек Марсович Марс родился 4 августа 1976 года в ЗКО. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет, Евразийскую академию. Имеет степень доктора сельскохозяйственных наук.

В 1997 - 2000 годы - был вице-президентом АО «Нар».

В 2000 - 2001 годы - ведущий специалист Западно-Казахстанской территориальной инспекции МСХ РК.

В 2001 - 2003 годы - главный специалист управления государственной инспекции по карантину растении Западно-Казахстанской территориальной инспекции МСХ РК.

В 2003 - 2007 годы - был руководителем отдела, управления государственной инспекции по карантину растений Западно-Казахстанской территориальной инспекции МСХ РК.

В 2007 - 2010 годы - работал в управлении государственной инспекции по карантину растении и контрольных постов Западно-Казахстанской территориальной инспекции КГИ АПК МСХ РК. Занимал должность руководителя отдела.

В 2010 - 2011 годы - был начальником управления фитосанитарной безопасности, государственных технических инспекций и государственной зерновой инспекции КГИ АПК МСХ РК.

С 2011 года - до этого времени был заместителем председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК.