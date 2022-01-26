Назначен посол Казахстана в Бруней-Даруссаламе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии Сугурбаев Булат Булатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



