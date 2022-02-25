Назначен первый заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финрынка
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурлан Абдрахманов назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Абдрахманов Нурлан Алмасович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
Кизатов Олжас Толегенович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Абдрахманов Нурлан Алмасович родился 21 января 1977 года в Алматинской обл., поселке Рудничный.
В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности экономист. Прошел обучение в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по программе Executive Management.
Абдрахманов Н.А. начал свою карьеру в Национальном Банке Республики Казахстан в качестве ведущего экономиста отдела инспектирования управления банковского надзора №2 Департамента банковского надзора в 1998 году.
В период с 1998 по 2003 гг. занимал разные должности, начиная от ведущего экономиста до начальника отдела.
С 2004 по 2011 гг. работал в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Затем с 2011 по 2018 гг. занимал руководящие должности в Национальном Банке Республики Казахстан.
С августа 2018 г. по май 2019 г. работал в должности Председателя АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».
С мая 2019 по декабрь 2019 года занимал должность директора Департамента платежного баланса Национального Банка Республики Казахстан.
В декабре 2019 года назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Напомним, Олег Смоляков освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
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