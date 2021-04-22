Назначен первый аким Сауранского района Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Назначен первый аким Сауранского района, созданного Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В соответствии со статьей 87 Конституции РК, по согласованию с Администрацией Президента РК и при единогласной поддержке депутатов Сауранского районного маслихата на должность акима Сауранского района занял Гани Курмашевич Рысбеков.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима области. Аким области Умирзак Шукеев пожелал акиму Сауранского района успехов и выразил уверенность, что будет достойно работать.

«Как известно, в 2018 году Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ о создании Туркестанской области. Принятое стратегическое решение дало большой импульс возрождению Туркестана - духовной столицы всего тюркского народа. Указом Главы государства Касым-Жомара Токаева от 12 марта т. г. образован Сауранский район с районным центром Шорнак. В его состав вошли 12 сельских округов. Это большая победа, историческое событие. У Сауранского района большой потенциал. В новый район мы назначаем опытного​ акима. Уверен, что он использует весь опыт, знания, усилия для поднятия экономики района. Район граничит с возрождающимся городом Туркестан, поэтому особое внимание уделяется району Сауран. Главная цель - создание максимально комфортных бытовых условий для населения района. Превращение села, населенных пунктов в уютную, безопасную, чистую и живописную территорию. Поручаю назначенному главе района совместно с депутатами и активом района решить эти задачи», - сказал Умирзак Шукеев.​





Аким Туркестанской области акцентировал внимание на ряде вопросов и поставил конкретные задачи перед первым акимом нового района. В частности, Умирзак Шукеев поручил создать новые отделы районных структур, начать строительство районного центра в соответствии с современными требованиями к архитектуре, интенсивно работать, открывать новые производства и решать вопросы обеспечения занятости населения района. Кроме того, он поручил эффективно использовать сельскохозяйственные земли, внедрять лучшие практики орошения полей, привлекать инвестиции, увеличивать объемы производства, развивать инфраструктуру в районе.

Гани Рысбеков поблагодарил всех доверившихся ему граждан и отметил, что приложит все усилия для развития и процветания​ Сауранского района.

Рысбеков Г. К. родился 8 апреля 1962 года в городе Туркестан. Образование высшее. В 1986 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности ученый агроном, в 2005 году - Международный Казахско-Турецкий университет им.Х. А. Ясави по специальности финансист. Трудовую деятельность начал в 1979 году рабочим в колхозе имени Чапаева г. Туркестан. С 1980 по 2015 годы работал рабочим Тюлькубасского плодово-ягодного завода, старшим агрономом совхоза Веселовский Балхашского района Целиноградской области, инспектором, заведующим организационного отдела аппарата акима Туркестанского района, начальником управления спорта и туризма по делам молодежи города Туркестан, начальником Государственного учреждения «Хозяйственное управление акимата города Туркестан», секретарем Туркестанского городского маслихата. С 2019 года работал акимом города Кентау, заместителем председателя Туркестанского областного филиала Ассамблеи народа Казахстана, заместителем руководителя аппарата акима области. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», орденом« Құрмет».



Село Шорнак находится в 20 км от города Туркестан. Сегодня здесь проживает 12 тысяч человек. Планируется, что численность населения вновь созданного района превысит 100 тысяч человек. Общая площадь района составляет 650 тысяч гектаров, включая 12 сельских округов и административный центр. В ведомстве отметили, что название «Сауран», ставшее сакральным понятием в духовности нации, оправдано передачей нового района, созданного в Туркестанской области. Это название тесно связано с понятием древнего Туркестана. В целом Сауран – город, основанный в XII веке как крупный торговый центр. Город расположен вдоль Великого Шелкового пути. В середине XIII века Сауран был столицей Ак Орды.