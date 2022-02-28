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Назначен новый заместитель акима Алматы

28 Февраля 2022 15:09
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Назначен новый заместитель акима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алишер Абдыкадыров назначен новым заместителем акима Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией Президента заместителем акима города Алматы назначен Абдыкадыров Алишер Елисулы», - сообщили в пресс-службе акимата.

Алишер Абдыкадыров родился 6 апреля 1986 года в городе Алматы. Является выпускником Московского государственного университета им. Ломоносова, магистр экономики. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2017).

Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности эксперта управления инвестиционных проектов департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли РК.

С 2010 по 2014 годы – главный эксперт, руководитель управления инвестиционных проектов Комитета по инвестициям, заместитель директора департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2015 год – заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК. В последующие годы работал руководителем управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области (2015-2016), руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны (2016-2019 гг.).

В 2019 году стал председателем правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry». С 2020 по 2021 годы работал заместителем акима Карагандинской области.

С 2021 по 2022 годы занимал должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

Ранее распоряжением нового акима Алматы Ерболата Досаева также заместителями акима города были назначены Асем Нусупова и Арман Кырыкбаев.

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#Алматы   #Акимат   #Назначения  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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