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    10:38, 11 Май 2021 | GMT +6

    Назначен новый замакима Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Серик Кусаинов назначен заместителем акима Алматы. Об этом на сессии маслихата сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы вернулись к прежней схеме, раньше не было первого заместителя акима Алматы. Теперь мы приравняли всех заместителей в «погонах». Отныне они все являются заместителями акима города. Господин Кусаинов прошел согласование в Администрации Президента. С сегодняшнего дня он приступает к исполнению своих обязанностей. Это все те участки, которыми ранее руководил господин Кожагапанов (экс-замакима Алматы Ерлан Кожагапанов- прим.ред.) - транспорт дороги, экология, ДЧС и так далее», - сказал Б. Сагинтаев.

    Кусаинов Серик Досымханович родился в 1964 году в Алматинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (ныне КазНАУ).

    В разные годы работал мастером, главным инженером, управляющим директором Алма-Атинского монтажного управления, руководителем Управления энергетики и коммунального хозяйства города, заместителем управляющего директора по развитию АПК, руководителем аппарата акима Алматы, акимом Алмалинского района.

    Избирался депутатом городского маслихата Алматы, депутатом Мажилиса Парламента VI созыва.


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