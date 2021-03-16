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    23:28, 15 Март 2021 | GMT +6

    Назначен новый руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов сегодня представил на активе нового руководителя управления сельского хозяйства. На эту должность назначен Амангельды Саламат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Саламат Амангельды Сагидоллаулы родился в 1983 году в Индерском районе Атырауской области. Образование высшее: окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «Экономика», Казахский гуманитарный университет права по специальности «Правоведение», Атырауский институт нефти и газа по специальности «Нефтегазовое дело».

    Трудовой путь начал в 2005 году главным специалистом отдела финансов и кредитной политики департамента сельского хозяйства Атырауской области. В 2006-2010 годах работал главным специалистом разных отделов этого департамента, главным специалистом организационно-инспекторского отдела аппарата акима Атырауской области. В 2010-2011 годах был акимом поселка Индербор.

    В 2011-2013 годах работал на должностях заместителя директора ТОО «ИндергазСтройСервис», директора ТОО «АгроСтройИндер».

    В 2016-2018 годах занимал должность директора коммунального учреждения «Ххозяйственное управление аппарата акима города Атырау», в 2018-2020 годах руководил Индерским районным отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

    С июля 2020 года - аким Аксайского сельского округа города Атырау.


    Теги:
    Атырауская область Сельское хозяйство Назначения Другие государственные органы Акимат
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