Назначен новый руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов сегодня представил на активе нового руководителя управления сельского хозяйства. На эту должность назначен Амангельды Саламат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Саламат Амангельды Сагидоллаулы родился в 1983 году в Индерском районе Атырауской области. Образование высшее: окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «Экономика», Казахский гуманитарный университет права по специальности «Правоведение», Атырауский институт нефти и газа по специальности «Нефтегазовое дело».

Трудовой путь начал в 2005 году главным специалистом отдела финансов и кредитной политики департамента сельского хозяйства Атырауской области. В 2006-2010 годах работал главным специалистом разных отделов этого департамента, главным специалистом организационно-инспекторского отдела аппарата акима Атырауской области. В 2010-2011 годах был акимом поселка Индербор.

В 2011-2013 годах работал на должностях заместителя директора ТОО «ИндергазСтройСервис», директора ТОО «АгроСтройИндер».

В 2016-2018 годах занимал должность директора коммунального учреждения «Ххозяйственное управление аппарата акима города Атырау», в 2018-2020 годах руководил Индерским районным отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

С июля 2020 года - аким Аксайского сельского округа города Атырау.