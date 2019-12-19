Назначен новый руководитель управления общественного здоровья Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Алматы Бахытжана Сагинтаева на должность руководителя управления общественного здоровья назначен Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нового руководителя управления общественного здоровья медицинскому сообществу представил первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов.

До нынешнего назначения он занимал пост директора филиала по городу Алматы НАО Фонда социального медицинского страхования.

Тлеухан Абилдаев родился 6 ноября 1962 года. В 1985 году окончил Алма-Атинский медицинский институт.

Трудовую деятельность начал в 1983 году медбратом городской клинической больницы №2 в Алматы.

В разные годы работал хирургом, заведующим хирургическим отделением, а далее главным врачом Таласской центральной районной больницы, главным врачом Жамбылского областного противотуберкулезного диспансера, начальником департамента здравоохранения Жамбылской области, директором департамента комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области, директором РГКП «Национальный центр проблем туберкулеза» Министерства здравоохранения РК, заместителем генерального директора РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Минздрава РК, руководителем департамента комитета оплаты медицинских услуг по городу Алматы.

В 2016 - 2017 годы возглавлял управление здравоохранения Жамбылской области. В 2018 году был назначен директором филиала по городу Алматы НАО Фонд социального медицинского страхования.

Ранее руководителем управления общественного здоровья Алматы был Канат Тосекбаев, который покинул занимаемую должность 11 сентября.