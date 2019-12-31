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Назначен новый руководитель управления образования Алматы

31 Декабря 2019 10:55
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Назначен новый руководитель управления образования Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева новым руководителем управления образования назначена Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города.

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Трудовую деятельность Л. Жылкыбаева начала в 1996 году учителем Алматинского казахского педагогического колледжа №1.

В разные годы работала учителем, заместителем директора колледжа, специалистом и руководителем отделов управления образования Алматы. До настоящего назначения занимала должность заместителя руководителя управления образования Алматы.

Руководителем управления образования города до этого была Гульнар Ходжабергенова. Она занимала эту должность с февраля 2018 года.
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Ключевые слова: Алматы, Назначения,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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