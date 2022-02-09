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Назначен новый руководитель управления госзакупок Туркестанской области

9 Февраля 2022 16:35
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Назначен новый руководитель управления госзакупок Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Туркестанской области Дастан Альтеев назначен руководителем управления государственных закупок Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Дастан Альтеев - выпускник Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи и международного гуманитарно-технического университета по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2003 году в отделе финансов акимата города Арысь. В 2005 году работал в отделе юридической и кадровой работы департамента финансов Южно-Казахстанской области, в 2006-2012 годах главным специалистом департамента финансов области, руководителем отдела организации государственных закупок и выдачи разовых талонов.

В 2012-2018 годы работал начальником отдела юридической службы и государственных закупок управления строительства Южно-Казахстанской области, начальником отдела организации государственных закупок управления государственных закупок.

В 2018 году занимал должность заместителя руководителя управления государственных закупок Южно-Казахстанской области.

С 2018 года был заместителем руководителя управления государственных закупок Туркестанской области.




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#Туркестанская область   #Назначения  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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