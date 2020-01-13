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вчера 22:40
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вчера 20:03
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Назначен новый руководитель управления физкультуры и спорта Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Новым руководителем управления физической культуры и спорта Карагандинской области стал Темирхан Абылаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Темирхан Серикбаевич Абылаев родился в Улытауском районе в 1973 году. Имеет 2 высших образования. В 1997 году окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконырова по специальности «Учитель казахского языка и литературы». В 2004 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «Учитель физической культуры и спорта».
Трудовую деятельность начал в 1991 году, работая помощником чабана, а затем старшим чабаном фермы №3 совхоза «Шенбер» Улытауского района.
В 1997 году стал учителем физкультуры в Коргасынской средней школе №2 Улытауского района.
В 1998 году работал бурильщиком на руднике «Анненский».
В 1999 году работал в жезказганской средней школе №13 учителем казахского языка и литературы.
С 2000 по 2008 год был тренером-преподавателем по дзюдо в Жезказганской городской детско-юношеской спортивной школе. В 2008 году занял пост директора школы.
С 2010 по 2015 год занимал должность руководителя специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Жезказгана.
С 2015 года до нынешнего назначения руководил Областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школой.
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