Назначен новый руководитель департамента санэпидконтроля Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения РК Касымхан Алпысбайулы назначен на должность руководителя департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДСЭК Алматы.

Руководитель аппарата Министерства здравоохранения РК Батырбек Абдильдин представил коллективу нового руководителя и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Алпысбайулы Касымхан родился 21 октября в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области (Туркестанская область).

В 2000 году окончил Казахский государственный медицинский университет по специальности «гигиена и эпидемиология».

В 2006 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «юриспруденция».

В 2009 году окончил Казахский национальной университет имени аль-Фараби по специальности «менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2000 году в санитарно-эпидемиологической службе Бостандыкского района, в разные годы работал санитарным врачом в санитарно-эпидемиологической службе районов города Алматы.

В 2009 - 2014 годы работал руководителем санитарно-эпидемиологической службы Жетысуского района Алматы.

С 2014 года работал руководителем санитарно-эпидемиологической службы Медеуского района Алматы.

С 3 февраля текущего года назначен руководителем департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля Алматы.