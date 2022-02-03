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Назначен новый руководитель департамента санэпидконтроля Алматы

3 Февраля 2022 20:43
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Назначен новый руководитель департамента санэпидконтроля Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения РК Касымхан Алпысбайулы назначен на должность руководителя департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДСЭК Алматы.

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Руководитель аппарата Министерства здравоохранения РК Батырбек Абдильдин представил коллективу нового руководителя и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Алпысбайулы Касымхан родился 21 октября в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области (Туркестанская область).

В 2000 году окончил Казахский государственный медицинский университет по специальности «гигиена и эпидемиология».

В 2006 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «юриспруденция».

В 2009 году окончил Казахский национальной университет имени аль-Фараби по специальности «менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2000 году в санитарно-эпидемиологической службе Бостандыкского района, в разные годы работал санитарным врачом в санитарно-эпидемиологической службе районов города Алматы.

В 2009 - 2014 годы работал руководителем санитарно-эпидемиологической службы Жетысуского района Алматы.

С 2014 года работал руководителем санитарно-эпидемиологической службы Медеуского района Алматы.

С 3 февраля текущего года назначен руководителем департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля Алматы.

Награжден ведомственными наградами «Отличник здравоохранения», «За вклад в развите здравоохраение», медалью «Халық алғысы» и другими.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Назначения  
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