Назначен новый руководитель Департамента экономических расследований по Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Новым руководителем Департамента экономических расследований по г. Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК назначен Али Алтынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЭР по городу.

На данную должность он был назначен в соответствии с приказом первого заместителя Премьер-Министра РК – министра финансов РК Алихана Смаилова.

Нового руководителя Департамента 14 февраля текущего года коллективу ДЭР по городу Алматы представил заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Даулет Акылбеков

Представляя нового руководителя, Даулет Акылбеков отметил слаженную работу Департамента и пожелал эффективной и результативной работы при реализации задач, поставленных руководством Комитета.

Алтынбаев Али Сапаргалиевич трудовую деятельность начал в 2001 году в налоговой службе. Различные годы занимал должности: инспектора, руководителя отдела, управления.

С апреля 2019 года до сегодняшнего назначения работал заместителем руководителя ДГД по городу Алматы КГД МФ РК.

Кроме того, приказом председателя КФМ МФ РК назначен заместитель руководителя ДЭР по городу Алматы, им стал Жузенов Бахтияр Абаевич.