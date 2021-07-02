Назначен новый ректор СДУ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2021 года Давронжон Гаипов назначен ректором Университета имени Сулеймана Демиреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Давронжон Эркинович родился 25 сентября 1981 года в Туркестанской области. Он окончил Международный казахско-турецкий университет имени А.Яссауи, магистратуру КазУМОиМЯ имени Абылай хана и докторантуру Евразийского Гуманитарного Института. Проходил стажировку на факультете педагогики Кэмбриджа. Является выпускником программы «Болашак».

С 2009 года занимал различные должности в университете имени Сулеймана Демиреля, с 2017 года был проректором по академическим делам и научным исследованиям СДУ.

Женат, имеет четырех детей.