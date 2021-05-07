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Назначен новый президент аэропорта Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Мая 2021, 00:26
Назначен новый президент аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мете Еркал назначен президентом - генеральным директором Международного аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу TAV Airports.

Мете Еркал окончил финансовый факультет Университета Южного Иллинойса в 1993 году. Получил опыт в качестве стажера по менеджменту в компании Blinder & Robinson Co. в Сент-Луисе и работал менеджером маршрутов в Нью-Йорке и Париже в Turkish Airlines.

С 1995 по 1999 год Мете Еркал занимал должность заместителя генерального директора по продажам и услугам во время приватизации Havaş Ground Handling и в партнерстве со Swissport.

Позже он присоединился к Çelebi Air Services в качестве коммерческого директора с 1999 по 2002 год.

Работая директором по маркетингу в ATA Holding в течение трех лет до прихода в TAV Airports, он был менеджером по координации операций в TAV Airports Holding и генеральным менеджером TAV Грузия с 2009 по 2021 год.

Также является членом Американской ассоциации маркетинга.

Ранее сообщалось , что компания TAV Airports и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund завершили выкуп международного аэропорта Алматы.

Алматы – первый аэропорт в портфеле TAV, которым компания будет управлять на праве собственности, а не на основе временного договора концессии.


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