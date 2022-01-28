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Назначен новый начальник департамента полиции СКО

28 Января 2022 20:23
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Назначен новый начальник департамента полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового начальника департамента полиции. По информации пресс-службы ведомства, должность занял Айдын Кабдулдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Айдыну Кабдулдинову 45 лет. Родился в Восточно-Казахстанской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году, выпускник Алматинского юридического института МВД РК.

Имеет большой опыт работы в следственных и оперативных подразделениях. С февраля 2020 года работал заместителем начальника департамента полиции города Алматы.

Личному составу органов внутренних дел области нового руководителя представил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Ранее возглавлявший полицейское ведомство Марат Тулебаев назначен начальником департамента полиции города Нур-Султана.


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#Северо-Казахстанская область   #Назначения   #МВД РК  
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