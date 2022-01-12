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вчера 21:54
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Назначен новый главный санитарный врач Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Карлыгаш Абдижаббарова назначена новым главным санитарным врачом Алматы. Об этом сообщается на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Приказом вице-министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с 12 января 2022 года исполняющая обязанности руководителя департамента Абдижаббарова Карлыгаш Хужаназаровна определена главным государственным санитарным врачом города Алматы до определения нового главного государственного санитарного врача города Алматы», - говорится в сообщении.
Ранее она временно исполняла обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы. До этого главным санврачом города был Жандарбек Бекшин, который покинул свой пост в связи с уходом на пенсию.
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