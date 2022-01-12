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Назначен новый главный санитарный врач Алматы

12 Января 2022 23:12
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Назначен новый главный санитарный врач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Карлыгаш Абдижаббарова назначена новым главным санитарным врачом Алматы. Об этом сообщается на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Приказом вице-министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с 12 января 2022 года исполняющая обязанности руководителя департамента Абдижаббарова Карлыгаш Хужаназаровна определена главным государственным санитарным врачом города Алматы до определения нового главного государственного санитарного врача города Алматы», - говорится в сообщении.

Ранее она временно исполняла обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы. До этого главным санврачом города был Жандарбек Бекшин, который покинул свой пост в связи с уходом на пенсию.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Назначения  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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