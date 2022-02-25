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Назначен новый глава МВД РК
25 Февраля 2022 13:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Марат Ахметжанов назначен Министром внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Назначить Ахметжанова Марата Муратовича Министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2022 года
№ 819
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