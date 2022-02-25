Назначен новый глава МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Марат Ахметжанов назначен Министром внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Назначить Ахметжанова Марата Муратовича Министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).





Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2022 года

№ 819