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Назначен новый глава МВД РК

25 Февраля 2022 13:05
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Назначен новый глава МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Марат Ахметжанов назначен Министром внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Назначить Ахметжанова Марата Муратовича Министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).


Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2022 года

№ 819


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#Назначения   #МВД РК  
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