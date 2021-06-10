Назначен новый аким Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами маслихата города Туркестана на должность акима города Туркестан назначен Нурбол Турашбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Туркестанской области.

Представляя нового акима, глава региона Умирзак Шукеев пожелал ему успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность, что Нурбол Абдисаттарович достойно справиться с возложенными на него задачами.

«Первый этап развития города Туркестан завершен, начался второй этап. Как известно, недавно утвердили Комплексный план развития региона, в котором обозначена работа на ближайшие 5 лет. Необходимо системно работать в рамках этого плана. Кроме того, большая работа проводится в направлении улучшения климата Туркестана. За два года 400 га земли превратили в парки, построили несколько водоемов. Туркестан - наш родной город. Это духовная столица тюркского мира, и к ней приковано внимание всего мира. Желаем успехов в дальнейшей работе новому акиму, назначенному руководить священным городом», - сказал аким области.

В свою очередь Рашид Аюпов, который на протяжении двух лет возглавлял Туркестан, поблагодарил всех, кто поддерживал его всё это время, и попрощался с активом города.

Турашбеков Нурбол Абдисаттарович родился в 1980 году в Толебийском районе. В 2000 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, в 2005 году - Таразский государственный университет им. М. Дулати. Специальность инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в земельно-кадастровом бюро Ордабасинского района.

В 2002 году назначен заведующим земельно-кадастровым бюро Ордабасинского района.

В 2009 году работал директором Сайрамского земельно-кадастрового бюро, в 2010 году директором дочернего государственного предприятия «Южно-Казахстанский научно-производственный центр землеустройства», в 2012 году первым заместителем генерального директора Республиканского государственного предприятия «Научно-производственный центр землеустройства» (г. Астана).

С апреля 2016 года занимал должность заместителя директора дирекции «Научно-производственного центра земельного кадастра» государственной корпорации «Правительство для граждан», руководителя управления государственного земельного кадастра дирекции «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости».

С 2017 по 2020 годы занимал должность акима Тюлькубасского района, с мая 2020 года - акима Ордабасинского района.