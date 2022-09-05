РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Назначен новый аким Текели

    None
    ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Новым акимом города Текели Жетысуской области назначен Алмас Адил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распоряжением акима Жетысуской области Адил Алмас Кабдулович назначен акимом города Текели», - сообщили в пресс-службе акимата региона.

    Алмас Адил родился в 1980 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, институт «Жетысу» по специальностям «международное право», «финансы».

    Трудовой путь начал юристом в АО «Кайнар». В разные годы работал юристом-консультантом в филиалах национального банка Республики Казахстан и «Казкоммерцбанка» в Талдыкоргане, директором ИП «Таникеева М.А.», главным специалистом, заведующим отдела, руководителем аппарата акима города, заместителем акима города Талдыкоргана, заместителем руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

    С июля 2016 года был акимом Коксуского района.

    По данным акимата, бывший аким города Текели Молдахметов Батыр Кайркенович освобожден от должности по собственному желанию. Он занимал этот пост с сентября 2020 года.


    Теги:
    Акимат Назначения Жетысуская область для mail.ru
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!