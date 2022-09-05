Назначен новый аким Текели

ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Новым акимом города Текели Жетысуской области назначен Алмас Адил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распоряжением акима Жетысуской области Адил Алмас Кабдулович назначен акимом города Текели», - сообщили в пресс-службе акимата региона.

Алмас Адил родился в 1980 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, институт «Жетысу» по специальностям «международное право», «финансы».

Трудовой путь начал юристом в АО «Кайнар». В разные годы работал юристом-консультантом в филиалах национального банка Республики Казахстан и «Казкоммерцбанка» в Талдыкоргане, директором ИП «Таникеева М.А.», главным специалистом, заведующим отдела, руководителем аппарата акима города, заместителем акима города Талдыкоргана, заместителем руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

С июля 2016 года был акимом Коксуского района.

По данным акимата, бывший аким города Текели Молдахметов Батыр Кайркенович освобожден от должности по собственному желанию. Он занимал этот пост с сентября 2020 года.