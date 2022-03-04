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Назначен новый аким Талдыкоргана

Автор:  
Еламан Турысбеков
4 Марта 2022, 18:06
Назначен новый аким Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Асет Масабаев назначен новым акимом города Талдыкоргана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асет Масабаев родился в 1985 году. Является выпускником Алматинского института энергетики и связи, Академии экономики и права, Российского университета дружбы народов города Москвы.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с электромонтера «Алматинской электрической станции». С 2008 по 2010 годы был главным энергетиком ТОО «Наз», техническим директором ТОО «Алмаз и КЮС». С 2010 по 2013 годы прошел путь от и. о. ведущего специалиста до начальника отдела энерго-, теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

В разные годы был заместителем акима Жетысуского и Медеуского районов, главным инспектором акима города Алматы, руководителем управления природных ресурсов и природопользования города, заместителем руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.

С апреля 2019 года занимал пост руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, а с сентября 2020 года был акимом Медеуского района города Алматы.

Ранее акимом Талдыкоргана был Ержан Жасыбаев. Он занимал пост с марта 2021 года.
Алматинская область   Акимат   Назначения  
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