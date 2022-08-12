12 Августа 2022 12:26

Назначен новый аким Карасайского района в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Жасулан Естенов назначен акимом Карасайского района. Соответствующее распоряжение подписал аким Алматинской области Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По согласованию с Администрацией Президента РК, решением маслихата Карасайского района Естенов Жасулан Токкожаевич назначен акимом Карасайского района», - сообщили в областном акимате.

Жасулан Естенов родился в 1971 году, образование высшее. Окончил в 1994 году Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «Экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса». Трудовую деятельность начал в 1994 году бухгалтером ИП «Мадияр».

В разные годы занимал должности бухгалтера Жамбылской типографии, налогового инспектора, руководителя отдела налогового комитета по Медеускому, Алмалинскому районам, начальника Алмалинского районного финансового отдела, заместителя акима Ауэзовского района, города Кокшетау, государственного инспектора Администрации Президента РК, акима Алмалинского района, советника директора ТОО «Ер-Ай инвест».

С февраля 2021 года занимал должность руководителя управления финансов Алматинской области.