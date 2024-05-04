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    17:45, 04 Май 2024 | GMT +6

    Назначен новый руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

    Дулат Ашкенов
    Фото: акимат

    Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры города назначен Дулат Ашкенов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Дулат Ашкенов родился 7 июня 1987 года. Выпускник Карагандинского государственного технического университета и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.

    Трудовую деятельность начал в 2008 году с должности специалиста отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. В разные годы работал в государственных структурах по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Карагандинской области. С 2017 по 2022 год работал в аппарате акима района Есиль города Астаны, занимал руководящие должности в управлении активов и государственных закупок города Нур-Султан.

    С 2022 года до нынешнего назначения работал заместителем руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Инфраструктурные проекты Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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