Назначен новый руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы
Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры города назначен Дулат Ашкенов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Дулат Ашкенов родился 7 июня 1987 года. Выпускник Карагандинского государственного технического университета и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начал в 2008 году с должности специалиста отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. В разные годы работал в государственных структурах по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Карагандинской области. С 2017 по 2022 год работал в аппарате акима района Есиль города Астаны, занимал руководящие должности в управлении активов и государственных закупок города Нур-Султан.
С 2022 года до нынешнего назначения работал заместителем руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы.