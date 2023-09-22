Назначен новый руководитель управления общественного развития Туркестанской области

Распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды Ерлан Кузембаев назначен руководителем управления общественного развития Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Кузембаев Ерлан Бакытжанович родился в 1984 году в городе Караганде. Образование высшее. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Таразский государственный университет им.М. Х. Дулати, Жамбылский гуманитарно-технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-геофизиком Южно-Казахстанского областного филиала АО» Казпромгеофизика». С 2012 по 2015 годы работал заместителем директора по маркетингу ТОО» реабилитационно-оздоровительный комплекс «Аксу-Жабагылы, генеральным менеджером представительства ТОО» Центр обслуживания предпринимательства» в Тюлькубасском районе, главным специалистом отдела предпринимательства акимата Тюлькубасского района.

В 2016-2018 годы работал заместителем акима Балыкского сельского округа Тюлькубасского района, акимом села Састобе Тюлькубасского района Тюлькубасского района. С 2018 по 2022 годы работал заместителем акима Тюлькубасского района, руководителем аппарата акима города Туркестан.

С мая 2022 года занимал должность заместителя акима города Туркестана.