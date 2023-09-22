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    18:19, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Назначен новый руководитель управления общественного развития Туркестанской области

    Назначен новый руководитель управления общественного развития Туркестанской области
    Фото: yujanka.kz

    Распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды Ерлан Кузембаев назначен руководителем управления общественного развития Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Кузембаев Ерлан Бакытжанович родился в 1984 году в городе Караганде. Образование высшее. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Таразский государственный университет им.М. Х. Дулати, Жамбылский гуманитарно-технический университет.
    Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-геофизиком Южно-Казахстанского областного филиала АО» Казпромгеофизика». С 2012 по 2015 годы работал заместителем директора по маркетингу ТОО» реабилитационно-оздоровительный комплекс «Аксу-Жабагылы, генеральным менеджером представительства ТОО» Центр обслуживания предпринимательства» в Тюлькубасском районе, главным специалистом отдела предпринимательства акимата Тюлькубасского района.
    В 2016-2018 годы работал заместителем акима Балыкского сельского округа Тюлькубасского района, акимом села Састобе Тюлькубасского района Тюлькубасского района. С 2018 по 2022 годы работал заместителем акима Тюлькубасского района, руководителем аппарата акима города Туркестан.
    С мая 2022 года занимал должность заместителя акима города Туркестана.

    Теги:
    Акимат Назначения Туркестанская область
    Автор
    Гульмира Байзакова
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