Назначен новый руководитель управления градостроительного контроля Алматы

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления градостроительного контроля города назначен Данияр Кирикбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года. Выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби и Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова. Магистр местного управления.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковской сфере. В 2007-2009 годы работал в АО «Пассажирские перевозки», затем – советник председателя Управления АО Kazsatnet. В разные годы работал в Генеральной Прокуратуре РК, аппарате Сената Парламента РК.

С 2016 по 2019 год работал руководителем администратора судов по городу Алматы. В течение двух лет был директором филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматы.

С 2021 по 2022 год был руководителем управления жилищной политики города Алматы.

До нынешнего назначения занимал должность руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.