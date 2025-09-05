Назначен новый премьер-министр Таиланда

Во время голосования Палаты представителей Национальной ассамблеи его кандидатуру поддержали 311 законодателей из 490. Соперник Чанвиракуна – Чайкасем Нитисири из партии «Пхыа Тхаи» – получил 152 голоса.

58-летний политик занимал должность вице-премьера и министра внутренних дел Таиланда в коалиционном правительстве во главе с "Пхыа Тхаи". В июне он подал в отставку. С 2019 по 2023 год Чанвиракун был министром здравоохранения и отвечал за борьбу с пандемией в Таиланде.

Голосование состоялось после решения Конституционного суда от 29 августа, который отстранил Пхетхонгтхан Чинават от должности премьер-министра Таиланда.

Это решение также привело к роспуску всего Кабинета министров, что положило начало процессу выборов нового премьер-министра в соответствии с конституцией.

Поводом стала утечка ее телефонного разговора с бывшим лидером Камбоджи Ху Сеном, где стороны обсуждали конфликт между двумя странами. В беседе Чинават обращается к Хун Сену словом «дядя», просит его урегулировать ситуацию, а также критикует действия собственной армии.

Позже премьер-министр принесла извинения за эти высказывания и заявила, что пыталась предотвратить войну.