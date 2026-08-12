Назначен новый первый вице-министр просвещения Казахстана

Шынар Акпарова родилась в 1972 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский финансово-экономический техникум, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

2001–2010 гг. — учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе основной школы № 135 станции Атасу Карагандинской области.

2010–2011 гг. — методист, профессиональный лицей № 26 г. Караганды.

2011–2012 гг. — старший методист, КГКП «Региональный учебно-методический центр «Сарыарқа дарыны» управления образования Карагандинской области, г. Караганда.

2012–2013 гг. — ведущий специалист, отдел внешней оценки качества образования Департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2013–2018 гг. — главный специалист, отдел внешней оценки качества образования департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2018–2020 гг. — руководитель отдела внешней оценки качества образования департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2020–2023 гг. — заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

2023–2025 гг. — руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

2025 г. — заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

С ноября 2025 года по настоящее время занимала должность вице-министра просвещения РК.

Ранее сообщалось, что Олжас Нукаев стал заместителем председателя Комитета внутреннего госуаудита Минфина.