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    Назначен новый первый вице-министр просвещения Казахстана

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Акпарова Шынар Куанышовна назначена первым вице-министром просвещения Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    Шынар Акпарова
    Фото: Правительство Казахстана

    Шынар Акпарова родилась в 1972 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский финансово-экономический техникум, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

    2001–2010 гг. — учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе основной школы № 135 станции Атасу Карагандинской области.

    2010–2011 гг. — методист, профессиональный лицей № 26 г. Караганды.

    2011–2012 гг. — старший методист, КГКП «Региональный учебно-методический центр «Сарыарқа дарыны» управления образования Карагандинской области, г. Караганда.

    2012–2013 гг. — ведущий специалист, отдел внешней оценки качества образования Департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

    2013–2018 гг. — главный специалист, отдел внешней оценки качества образования департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

    2018–2020 гг. — руководитель отдела внешней оценки качества образования департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

    2020–2023 гг. — заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

    2023–2025 гг. — руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

    2025 г. — заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

    С ноября 2025 года по настоящее время занимала должность вице-министра просвещения РК.

    Ранее сообщалось, что Олжас Нукаев стал заместителем председателя Комитета внутреннего госуаудита Минфина.

    Кадровые назначения Назначения Образование
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор