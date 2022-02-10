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Назначен начальник департамента полиции Жамбылской области

10 Февраля 2022 10:48
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Назначен начальник департамента полиции Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Нового начальника ДП личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Арманбек Хакимбекович Баймурзин родился в 1974 году, в органах внутренних дел работает с 1992 года. С 2004 года по 2012 год работал на руководящих должностях Комитета криминальной полиции МВД. В разные года работал первым заместителем начальника Департамента внутренних дел Жамбылской области, начальником Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан. С октября 2019 года по настоящее время занимал должность начальника Департамента полиции Акмолинской области.

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#Жамбылская область   #Назначения   #МВД РК  
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