Назначен начальник департамента полиции Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Нового начальника ДП личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Арманбек Хакимбекович Баймурзин родился в 1974 году, в органах внутренних дел работает с 1992 года. С 2004 года по 2012 год работал на руководящих должностях Комитета криминальной полиции МВД. В разные года работал первым заместителем начальника Департамента внутренних дел Жамбылской области, начальником Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан. С октября 2019 года по настоящее время занимал должность начальника Департамента полиции Акмолинской области.