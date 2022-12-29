Назначен командующий войсками противовоздушной обороны ВС РК
29 Декабря 2022, 15:57
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Кабаков Нуртас Даулетович назначен командующим войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Садыков Кайрат Ануарбекулы освобожден от должности командующего войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.
Фото: ok.ru/Нуртас Кабаков
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