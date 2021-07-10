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Назначен исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Июля 2021, 16:35
Назначен исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен на должность вице-министра — исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Е. Карашукеев работал на посту председателя правления холдинга «КазАгро», а также на различных должностях в Администрации Президента, министерствах финансов и сельского хозяйства.

Сегодня Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил его коллективу Министерства сельского хозяйства.

Напомним, сегодня Указом Главы государства Омаров Сапархан Кесикбаевич освобожден от должности министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

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