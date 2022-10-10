Назначен главный санврач Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Марат Исмаилов стал руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля – главным государственным санитарным врачом Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан назначен руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля – главный государственный санитарный врач Алматинской области. Им стал Исмаилов Марат Адельжанович», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.

Марат Исмаилов родился в 1974 году. Образование - высшее медицинское, санитарный врач высшей квалификационной категории по общей гигиене, отличник здравоохранения.

В ​1992 году поступил в Актюбинский медицинский институт, в 1998 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Врач гигиенист-эпидемиолог». Общий стаж работы - 25 лет, все в органах санитарно-эпидемиологического контроля и надзора.

Свою трудовую деятельность начал в 1997 году в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области, до 2014 года трудился в Восточно-Казахстанской области, с 2015 по 2020 годы работал в департаменте государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора Алматинской области в Талдыкоргане, с 2021 по 2022 годы был в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК в Астане, с 4 октября 2022 года назначен руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.