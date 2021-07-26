Назначен главный госинспектор по использованию и охране земель РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Мурат Темиржанов назначен Главным государственным инспектором по использованию и охране земель РК. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Стоит отметить, что 30 июня текущего года был подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», предусматривающий возврат функций государственного контроля за использованием и охраной земель в ведомство центрального уполномоченного органа с созданием его территориальных подразделений в столице, областях и городах республиканского значения.

Мурат Темиржанов родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова, Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета Кокшетау.

В 2001 году - и.о. заместителя председателя Налогового комитета по Зерендинскому району.

В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах.

В 2013-2014 годы являлся и.о. консультанта, консультантом Ситуационного центра Совета Безопасности Администрации Президента РК.

В 2016-2021 годы -депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

С января текущего года занимал должность советника министра сельского хозяйства РК.