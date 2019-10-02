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Назначен глава управления общественного развития Туркестанской области

2 Октября 2019 15:40
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Назначен глава управления общественного развития Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан руководителем управления общественного развития Туркестанской области назначен Дамир Жунусов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Жунусов Дамир Даулетович родился 18 февраля 1989 года в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

Образование высшее, бакалавр государственного местного управления, магистр учета и аудита.

Трудовую деятельность начинал в 2008 году заместителем председателя филиала Южно-Казахстанской области Союза сельской молодежи Казахстана.

В 2010 - 2012 годы занимал должности начальника отдела, заместителя директора ГКП «Жастар орталығы» управления внутренней политики Южно-Казахстанской области.

В 2016-2018 годы работал проектным менеджером Центра поддержки гражданских инициатив Министерства по делам религии и гражданского общества Республики Казахстан, начальником отдела информационной политики и мониторинга СМИ управления внутренней политики Южно-Казахстанской области.

По настоящее время занимал должность заместителя руководителя управления общественного развития Туркестанской области.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Назначения,
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